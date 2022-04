Vanavond op tv: Ploumen stapt op • Kunstenaars in oorlogstijd • Onhaalbaar schoonheidsideaal • Louis, de documentaire

PvdA-leider Ploumen stapt op

Lilianne Ploumen stopt per direct als politiek leider van de PvdA en als Kamerlid. Dat heeft ze in een verklaring bekendgemaakt. Ploumen zegt dat het leiderschap van de partij niet goed bij haar past en dat ze daarmee niet de ideale leider van de PvdA is.

In haar verklaring schrijft ze dat een partijleider "opinie-vormend" moet zijn, "onderscheidend in stijl en stellingnames", "bedreven in het debat in de plenaire zaal" en de partij moet voorgaan "in idee-ontwikkeling over thema's waar ik me minder in thuis voel".