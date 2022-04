Vanavond op tv: Frankrijk kiest • De vijanden van Poetin

Macron (centrum) gaat voorop in de peilingen, gevolgd door Marine Le Pen (rechts-radicaal). Zij schoot de laatste weken omhoog in de peilingen, terwijl Macron juist terrein verloor. Vanavond het laatste nieuws van de exitpolls met Frank Renout , correspondent Frankrijk en Saskia Dekkers , Europacorrespondent.

De vijanden van Poetin

Met de enorme westerse sancties tegen Rusland krijgen Russische dissidenten in het buitenland alsnog hun zin. Een aantal van hen probeert westerse politieke leiders al jaren zover te krijgen de banden met Poetin te verbreken. We spreken vanavond met twee van hen, en allebei denken ze dat de oorlog het begin van Poetins einde heeft ingeluid. De één nam de taken over van oppositieleider Navalny, toen die in de gevangenis verdween. De ander ondervond de wraak van Poetin op dramatische wijze.