Vanavond op tv: Slachtoffers van de oorlog • Oekraïne in de EU? • Referendum terug?

Oekraïne en Rusland melden tot dusver duizenden doden. maar hoeveel het er precies zijn weet niemand, Laat staan dat duidelijk is wie het zijn. Nieuwsuur spreekt met drie nabestaanden die hun verloren geliefde, kinderen of partner uit de anonimiteit willen halen en een gezicht willen geven. De Russische journaliste Oksana Baulina, Polina, een van de eerste kindslachtoffers en de vader die op sociale media een foto voorbij zag komen waarop zijn hele gezin dood op straat ligt.

Kan Oekraïne wel versneld toetreden tot de EU?

Van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, mag Oekraïne sneller toetreden tot de Europese Unie dan gebruikelijk. Dat heeft ze gisteren beloofd aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Maar het is uiteindelijk aan de 27 lidstaten om te beslissen over een eventuele toelating van Oekraïne en daarover moeten alle landen het eens zijn. Dus welke waarde heeft de belofte van Von der Leyen? We spreken erover met hoogleraar Recht van de Europese Unie Fabian Amtenbrink en buitenlandexpert van The Hague Centre for Strategic Studies Han ten Broeke.