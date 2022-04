Vanavond op tv: Europa grijpt terug naar vervuilend steenkool • Hoe verder na Boetsja?

Europa grijpt terug naar vervuilend steenkool

Vandaag publiceert VN-klimaatpanel IPCC een nieuw, langverwacht rapport. Dit keer gaat het niet over de al dan niet verslechterde staat van het klimaat, maar over de vraag: hoe kunnen we die klimaatverandering het beste tegengaan?

Ondertussen grijpen Europese landen vanwege de oorlog in Oekraïne terug op het gebruik van de vervuilende brandstof steenkool als alternatief voor het Russische gas. Gaat het ons wel lukken om op tijd de noodzakelijke veranderingen door te voeren?