Vanavond op tv: Miljarden voor isolatie • 'Democratie wereldwijd onder druk'

'Democratie al veel langer onder druk'

Welke lessen moet het Westen trekken uit de oorlog in Oekraïne - niet alleen met het oog op de toekomstige relatie met Rusland, maar ook op die met China, en andere niet-democratische landen? Het is een vraag die we stellen aan de Amerikaanse journalist en historicus Anne Applebaum, die al jaren waarschuwt dat de democratie wereldwijd onder druk staat.