Vanavond op tv: Metaalprijzen door het dak • Kabinet reageert op kritisch rapport coronabestrijding

Die prijsstijgingen worden gevoeld in de metaalindustrie. Vooral de prijs van nikkel, cruciaal voor onder meer het maken van accu's voor elektrische auto's, zijn torenhoog. De oorzaken en gevolgen bespreken we met kenners uit de industrie en met onze econoom Mathijs Bouman .

De inflatie kwam de afgelopen maand uit op bijna 12 procent, volgens een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is uitzonderlijk hoog, vergelijkbaar met het niveau op de piek van de oliecrisis in 1975.

Inflatie steeg in maart tot bijna 12 procent, hoogste sinds 1975

Kabinet reageert op kritisch rapport coronabestrijding

Nederland was aan het begin van de coronacrisis onvoldoende voorbereid op een grootschalige uitbraak van een nieuwe infectieziekte en hield niet genoeg rekening met de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid halverwege februari in een rapport over de beginfase van de coronapandemie.

Vandaag reageert het kabinet op dat rapport. Omarmt het kabinet de conclusies? Of wordt de reactie kritisch, net zoals de in het rapport opgenomen reactie van voormalig minister van VWS Hugo de Jonge?