Vanavond op tv: nationale veiligheid

Hoe is het met de nationale veiligheid?

In het kader van de 'nationale weerbaarheid' moeten NAVO-landen aan zeven punten voldoen. Denk daarbij aan de opvang van vluchtelingen, slachtoffers, of bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van burgers in geval van een ramp of aanval. We kijken of Nederland aan die zeven punten voldoet en bespreken hoe we ervoor staan met veiligheidsonderzoeker Danny Pronk van het Instituut Clingendael.