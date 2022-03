Vanavond op tv: Cruciale NAVO-top • Vluchten uit Marioepol

Internationale samenwerking: Joe Biden in Brussel

De NAVO en Europa eisen ineens alle aandacht op van de Amerikaanse president Joe Biden: er moet een antwoord worden gevonden op snel toenemende militaire agressie uit Rusland. Biden is vandaag in Brussel, voor crisisoverleg op het NAVO-hoofdkwartier. Voor zijn vertrek uit Washington zei Biden dat hij 'een serieuze dreiging' ziet dat Poetin chemische wapens gaat inzetten in de oorlog.

Vandaag komen ook de G7-landen bijeen om te praten over de invasie: Frankrijk, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada, Duitsland en Japan. En er is een EU-top waar de oorlog aan bod komt. Vanavond is te gast: Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris generaal van de NAVO en de oud-minister van Buitenlandse Zaken.