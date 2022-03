Vanavond op tv: Zedenzaken op de plank • NAVO weer springlevend • Belarussen vechten tegen Rusland

NAVO weer springlevend

Brussel maakt zich op voor een ingelaste NAVO-top. Donderdag komen alle regeringsleiders bijeen om te kijken wat het bondgenootschap kan doen om de oorlog in Oekraïne tegen te gaan. en vooral uitbreiding van het conflict te voorkomen. De afgelopen jaren was er kritiek op de NAVO. Nu is het bondgenootschap nieuw leven ingeblazen, maar dat creëert ook weer nieuwe vragen. Want wie mag er lid worden? En wanneer en hoe grijp je in?