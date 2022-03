Vanavond op TV: Toekomst van het thuiswerken • Het Azov-bataljon

Is thuiswerken een blijvertje?

Wat is de toekomst van het thuiswerken? Sinds de coronapandemie hebben veel bedrijven en werknemers kennis gemaakt met het thuis of deels thuiswerken. De Sociaal Economische Raad (SER) schreef een advies over de toekomst van het hybride werken.

Voorzitter Mariëtte Hamer komt een toelichting geven.