Vanavond op tv: Vredesakkoord dichterbij?

'Kans op compromis'

Ondanks aanhoudende Russische bombardementen op Kiev en andere steden, zien Oekraïne en Rusland lichtpuntjes in de vredesonderhandelingen. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat de Russische eisen realistischer worden, al benadrukt president Zelensky wel dat dat niet betekent dat een akkoord binnen handbereik is. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt tegen een Russische tv-zender dat hij kans voor een compromis ziet. Volgens hem wordt een neutrale status van Oekraïne serieus overwogen.

In de uitzending de laatste ontwikkelingen rondom Oekraïne. En verslaggever Rudy Bouma is in het dorpje Starychi, een paar kilometer van de militaire basis bij de Poolse grens die dit weekend werd getroffen door Russische raketten. Twee inwoners van het dorp kwamen bij het bombardement om het leven.