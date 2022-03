Vanavond op tv: Oost-Europese premiers naar Kiev • Partijleiders in debat

Regeringsleiders Tsjechië, Slovenië en Polen in Oekraïne

De Tsjechische premier Petr Fiala, de Sloveense premier Janez Janša, de Poolse premier Mateusz Morawiecki en de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski reizen per trein naar Kiev. Ze willen er hun steun betuigen aan Oekraïne. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat een hoge Europese delegatie naar Kiev gaat.

De Oekraïense hoofdstad is deels door Russische troepen omsingeld en werd vanochtend vroeg opnieuw getroffen door artillerievuur. Vanaf vanavond geldt er een uitgaansverbod.

In de uitzending bespreken we de ontwikkelingen in Oekraïne. Volg het laatste nieuws in het liveblog van de NOS: