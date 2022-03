Vanavond op tv: Aanval bij Poolse grens • De rol van China

Rusland valt West-Oekraïne aan Een militair trainingscentrum vlakbij Polen is geraakt door Russische raketten, melden de Oekraïense autoriteiten. Het Russische leger heeft met deze meest westelijke luchtaanval in Oekraïne tot nu toe volgens deskundigen een risico genomen. Als er raketten in NAVO-land Polen terechtkomen kan de oorlog internationaal escaleren. Vanavond het laatste nieuws en een gesprek met verslaggever Rudy Bouma in Lviv. En we spreken de Oekraïense onderzoeker Sergiy Kudelia over de bezette stad Melitopol, waar de Russen een marionet als burgemeester hebben geïnstalleerd nadat Russische troepen de vorige burgemeester ontvoerden.

Poetin verliest steun van aan Moskou-gelieerde kerk Geestelijken van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam stappen over naar een andere stroming binnen de oosters-orthodoxe kerken. De reden is de steun van de hoogste Russische geestelijke aan de Russische invasie. Ook in Oekraïne dreigt de Russische president Poetin de steun kwijt te raken van aan Moskou gelieerde kerken.