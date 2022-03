Vanavond op tv: Veiligheidsraad bijeen over Oekraïne

Vanmiddag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om te praten over de Russische beschuldigingen dat de Verenigde Staten en Oekraïne bezig zijn met "biologische militaire activiteiten in Oekraïne". Op de Russische staatstelevisie worden ondertussen voorzichtig twijfels geuit over het verloop van de invasie in Oekraïne. Opmerkelijk, want de staatstelevisie wordt beschouwd als het belangrijkste propagandawapen van het Kremlin.

Verder is op nieuwe satellietbeelden te zien dat het enorme Russische militair konvooi dat sinds vorige week ten noorden van Kiev stond, opgesplitst is. Delen van het 60 kilometer lange konvooi staan nu in bossen en steden rondom de Oekraïense hoofdstad. Wat zegt dat over de plannen van de Russen?

Vanavond zetten we alle ontwikkelingen op een rij. Te gast is oud-commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp.

Volg het laatste nieuws in het liveblog van de NOS: