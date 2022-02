De uitzending van 27 februari: Nucleaire dreiging Poetin • Interview Philip Breedlove

Eenheden met kernwapens in verhoogde staat van paraatheid

De Russische president Poetin zegt het niet letterlijk, maar met het "gevechtsklaar maken van de afschrikkingsgroepen van het Russische leger" bedoelt hij volgens deskundigen wel degelijk dat er eenheden in verhoogde staat van paraatheid worden gebracht die over kernwapens kunnen beschikken. Aan de andere kant zijn delegaties van Oekraïne en Rusland naar Belarus gereisd om met elkaar in gesprek te gaan over de oorlog die gaande is tussen beide landen.

In Nieuwsuur spreken we over de recente ontwikkelingen met de voormalig NAVO-opperbevelhebber Philip Breedlove, hij was NAVO-baas ten tijde van de annexatie van de Krim, en met voormalig Commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif.

Verder hebben we reportages van onze correspondenten Gert-Jan Dennekamp, hij is in Dnipro in het oosten van Oekraïne en van Saskia Dekkers die op de grens van Polen en Oekraïne is.