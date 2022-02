Vanavond in de uitzending: Het is oorlog • Hoe ver wil Poetin gaan?

Rusland valt Oekraïne binnen, wat is het Poetins plan?

Het kwam voor velen toch nog als een verrassing: de Russische aanval op Oekraïne die veel verder gaat dan alleen de regio Donbas, maar een gerichte invasie lijkt van heel Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat hij de "bedreigingen vanuit Oekraïne" niet langer kan tolereren. Daarom zal het Russische leger in actie komen om Oekraïne te "demilitariseren", maar het land zal niet volledig worden bezet, aldus Poetin. Wat zijn de militaire, politieke en economische gevolgen van de inval? Hoe ver wil Poetin gaan?

Vanavond spreken we met experts en schakelen we met correspondenten. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in het deel van de regio Donetsk dat nog in Oekraïense handen is.

