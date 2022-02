Vanavond op tv: Oekraïne / Geen Nordstream 2 / Discriminatie patiënten?

Geeft Poetin diplomatieke oplossing nog een kans?

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bespreekt vandaag de situatie in Oost-Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft een geplande ontmoeting met zijn Russische collega Sergey Lavrov geannuleerd. En in een videoboodschap heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd dat hij bereid is te zoeken naar "diplomatieke oplossingen". Wel zei hij dat de belangen van Rusland, zoals de veiligheid van zijn burgers, "niet onderhandelbaar" zijn.

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Kramatorsk. Hoe is de stemming in dat gebied waarvan Poetin heeft gezegd dat het binnen de door hem erkende republieken valt?