Wonderkind Édouard Louis schrijft om mensen wakker te maken

"Ik ben schrijver. Met mijn boeken verzet ik me. Het is voor mij de beste manier om me te verzetten tegen zaken als onrecht, klassendominantie, homofobie, mannelijk geweld of racisme. Door te schrijven wil ik me verzetten tegen al die zaken in ons leven", zegt Louis.

Als jonge homoseksueel die opgroeide in de vergeten arbeidersklasse in een dorp in het arme industriële noorden van Frankrijk weet Louis als geen ander wat armoede en uitsluiting betekenen.

"Politiek is het onderscheid tussen bevolkingsgroepen die worden gesteund, gestimuleerd en beschermd en bevolkingsgroepen die worden blootgesteld aan dood aan vervolging en aan moord", zegt hij in zijn voorstelling.

Pas 29 jaar, maar de boeken van Louis maken internationaal grote indruk. Als kind ziet hij uitbuiting en ook minachting tegenover mensen als zijn vader. In Wie heeft mijn vader vermoord speelt hij zijn eigen verhaal. Het is zijn leven. Zijn werk is inmiddels in meer dan dertig talen vertaald.

Overloper

"Op een middag kregen we een telefoontje van de fabriek. Er was een gewicht op je gevallen, vertelden ze. Je rug was verpletterd, verbrijzeld. We kregen te horen dat je enkele jaren niet meer zou kunnen lopen, niet meer lopen", is in het boek te lezen.

"Als je alleen boeken schrijft en je gaat niet de straat op, je spreekt je in het openbaar niet uit, dan ben je verkeerd geëngageerd, want je moet niet naïef zijn", zegt Louis. "Als kind las ik niet, ik had geen toegang tot boeken. Mijn vader heeft nooit gelezen, mijn moeder ook niet. Maar we zagen wel wat er op straat gebeurde."

Via school kwam Louis terecht in het theater en in aanraking met literatuur. "Overloper zijn van sociale klasse betekent dat ik niet meer met mijn ouders kan praten. Want ik heb toegang tot een taal, tot gewoontes, privileges die zij nooit hebben gehad. Die privileges zorgen voor een afstand tussen ons die onoverbrugbaar is."

Toch blijft hij de wereld willen veranderen. "Ik gebruik de ruimte om de wereld zoals hij werkt, te analyseren, bekritiseren en aan te vallen."