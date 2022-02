De uitzending van 20 februari

Vrees voor 'grootste oorlog in Europa sinds 1945'

Onder meer de NAVO, de VS en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat Rusland zich voorbereidt op een grootscheepse Russische aanval op Oekraïne. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei gisteravond dat alles erop wijst dat zo'n offensief ophanden is. Volgens de Britse premier Johnson zijn er aanwijzingen dat Moskou zich klaarmaakt voor "de grootste oorlog in Europa sinds 1945".

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Oekraïne en doet verslag. Maakt de bevolking zich zorgen? Te gast is Ruslandkenner Hubert Smeets. Ook een ineterview met de ambassadeur van Oekraïne in Nederland,