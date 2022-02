De uitzending van 19 februari

Misverstanden rond seksueel misbruik De onthullingen over misstanden bij The Voice of Holland, Ajax en elders lijken een breed maatschappelijk debat op gang te hebben gebracht over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Ervaringsdeskundigen zien het als winst als seksueel misbruik openlijker besproken gaat worden. Maar slachtoffers waarschuwen ook voor hardnekkige misverstanden rond misbruik. We spreken met twee slachtoffers. Te gast is: Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld.

Spanning Oekraïne loopt verder op Bij beschietingen door pro-Russische separatisten is een Oekraïense militair om het leven gekomen, meldt het regeringsleger. Volgens waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is het aantal geweldsincidenten tussen de separatisten en het Oekraïense leger de afgelopen dagen flink opgelopen. Vanavond het laatste nieuws van verslaggever Gert-Jan Dennekamp.

Lokale partijen doen het goed Nog een kleine maand, dan gaan de stemlokalen weer open voor de gemeenteraadsverkiezingen. De verwachting is dat lokale partijen het opnieuw goed gaan doen, en dus zoomen we daar deze week op in. Vandaag kijken we hoe het de wethouders van lokale partijen vergaat. Ze hebben vaak minder ervaring dan hun collega's van de traditionele bestuurspartijen. Maar wat betekent dat concreet? We gaan op stap met de wethouders van Deventer en Dordrecht. Bekijk hieronder deel 1 in deze serie.