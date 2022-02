De uitzending van 18 februari

Prijs van energie 86 procent hoger Met de huidige energieprijzen betaalt een huishouden bij een nieuw contract dit jaar gemiddeld 2800 euro aan energie. Dat is ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden, een stijging van 86 procent, verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de prijzen in januari 2021 en 2022. Wat zijn daarvan de gevolgen?

We stemmen steeds vaker lokaal De media slaan lokale partijen vaak over, maar ondanks alle aandacht voor corona en andere (inter)nationale kwesties, lijken ze bij de komende gemeenteraadsverkiezingen minstens zo groot te blijven als ze nu zijn. Wat is het succes van lokalen partijen? We gaan op bezoek bij twee wethouders van lokale partijen in Deventer en Dordrecht.

Voldoet de nieuwe zedenwet? Slachtoffers van seksueel geweld hopen dat de nieuwe zedenwet, die in 2024 in werking moet treden, Justitie meer handvatten geeft. De nieuwe wet stelt seksuele intimidatie voor het eerst strafbaar en de lat voor wat als aanranding of verkrachting geldt, gaat naar beneden. Maar verwachten slachtoffers en de maatschappij niet teveel van nieuwe wetgeving?

