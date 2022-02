De uitzending van 15 februari

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid geeft vanavond een persconferentie over corona. Het kabinet gaat vrijwel zeker de meeste maatregelen per 25 februari, volgende week vrijdag, opheffen. Alleen een aantal basisadviezen, zoals geen handen schudden, ventileren en testen bij klachten, blijven gehandhaafd.

'Rusland trekt deel troepen terug'

Na zijn bezoek aan Kiev gisteren is de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vandaag in Moskou om de spanningen rond Oekraïne te bespreken met president Vladimir Poetin. Rusland lijkt te willen deëscaleren: het zegt dat een deel van de troepen die zich aan de grens met Oekraïne bevinden, terugkeren naar hun bases. Hoeveel militairen vertrekken, is niet duidelijk.

In de uitzending het laatste nieuws. Te gast is Oost-Europadeskundige Bob Deen en we spreken met de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.