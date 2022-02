De Hedwigepolder verdwijnt en daarom simuleren ze er een superstorm

Een golfoverslagsimulator spuugt om de paar minuten 2500 liter water over de Scheldedijk:

Het biedt een unieke kans voor experimenten, zonder zorgen over het lek raken van de dijk. Rijkswaterstaat onderzoekt er nu welke extreme krachten een dijk aankan, met het oog op hevige stormen en overstromingen in de toekomst door klimaatverandering.

Er werd jaren om gestreden , maar binnenkort komt de Hedwigepolder in Zeeland echt onder water te staan. Een dijk wordt doorgestoken zodat water uit de Westerschelde de polder in kan stromen.

Kunnen onze dijken over 100 jaar een superstorm aan?

"Met deze test simuleer je wat er gebeurt als er een superstorm over de dijk raast", zegt projectleider Ludolph Wentholt. "Normaliter mag je aan een dijk niet zoveel schade aanbrengen, maar hier kan dat wel omdat er in het achterland al een nieuwe dijk ligt."

Als de experimenten klaar zijn, wordt de hele Scheldedijk afgegraven en verandert de Hedwigepolder in een waterrijk natuurgebied. Dit zou al in 2009 gebeuren, maar door verzet vanuit de Zeeuwse bevolking en in de politiek liepen de plannen grote vertraging op.