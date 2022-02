De uitzending van 13 februari

Studie naar Nederlands geweld in Indonesië

Donderdag presenteren onderzoekers de resultaten van hun grote, alomvattende onderzoek naar het gewelddadige optreden van Nederlandse soldaten tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië tussen 1945 en 1949.

Er leven nog maar weinig mensen die over deze open zenuw kunnen meepraten, maar ze hopen dat ook hun ervaringen in het onderzoek zijn verwerkt. We spreken met veteranen en met David van Reybrouck, die zich voor zijn boek Revolusi vijf jaar lang bezig hield met de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.