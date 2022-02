De uitzending van 12 februari

Kabinet roept Nederlanders op Oekraïne te verlaten De vrees voor een Russische invasie in Oekraïne is de afgelopen dagen toegenomen. Verschillende landen, waaronder Nederland, roepen burgers op Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten. De Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Joe Biden overleggen vandaag over de situatie. In de uitzending het laatste nieuws. Te gast is Bob Deen, Oost-Europadeskundige van Instituut Clingendael.

Truckers protesteren tegen coronamaatregelen Vrachtwagenchauffeurs en sympathisanten blokkeerden vanochtend de toegang tot het Binnenhof in Den Haag. Ze doen mee aan het zogenoemde Freedom Convoy Nederland, geïnspireerd door protesten in Canada, waar truckers al twee weken lang hoofdstad Ottawa blokkeren uit protest tegen onder meer de coronamaatregelen. Europa-correspondent Saskia Dekkers is in Parijs, waar truckers ook protesteren. Duizenden politieagenten zijn daar op de been om te voorkomen dat honderden voertuigen de stad binnenrijden en het verkeer platleggen.