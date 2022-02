De uitzending van 9 februari

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in het gebied en doet vanavond verslag van de situatie aan de grens.

Rusland is bezig met een enorme troepenopbouw in Belarus. Volgens de NAVO gaat het om ongeveer 30.000 militairen die vlakbij de grens met Oekraïne gelegerd staan. De Russen zeggen dat het slechts gaat om militaire oefeningen, maar gezien de spanningen tussen beide landen zal dat voor Oekraïne een weinig geruststellende boodschap zijn.

Wat gaat nieuwe regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag doen?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn hardnekkige maatschappelijke problemen, bleek de afgelopen dagen maar weer eens. Gisteren maakte het kabinet per Kamerbrief bekend een regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag aan te stellen: Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Wat wil en wat kan zij precies doen om dit probleem aan te pakken? We bespreken het met haar in de studio.