De uitzending van 7 februari

De Amerikaanse president Biden praat vandaag met de Duitse bondskanselier Scholz over de spanningen aan de grens met Oekraïne. Ook spreekt de Franse president Macron met de Russische president Poetin. Duitsland heeft zich tot nu toe terughoudend opgesteld in de kwestie Oekraïne, kunnen ze zich afzijdig blijven houden?

Nog steeds gemeenten zonder lokale rekenkamer

Het is sinds 2006 een wettelijke plicht voor gemeenten: het hebben van een lokale rekenkamer. Een rekenkamer kan de gemeenteraad bijstaan in het controleren van het beleid van het college van burgemeester en wethouders. Maar toch hebben een kleine 30 gemeenten geen of een slapende rekenkamer, zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. De Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om in te grijpen.