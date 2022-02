De uitzending van 4 februari

Directeur Isala-ziekenhuis Zwolle over 'sperma-dokter' Wildschut

In de studio schuift Ina Kuper aan, lid van de Raad van Bestuur van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Zij vertelt hoe ze daar omgaan met alle ellende die hun 'sperma-dokter' Wildschut in de jaren 70 en 80 heeft veroorzaakt. Hij werkte in die tijd bij het ziekenhuis, en verwekte met zijn eigen sperma tientallen kinderen.