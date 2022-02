De uitzending van 3 februari

Gert-Jan Dennekamp in Marioepoel, Oekraïne

In Oekraïne is de situatie nog steeds gespannen; valt Rusland binnen, en in welke mate steunt het Westen de Oekraïners? Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Oekraïne. Hij bezocht onder meer de belangrijke havenstad Marioepol, aan de zee van Azov. Daarvan vanavond een verslag in Nieuwsuur.