Online advertentiefraude 'top van de cybercrime-piramide' 

Het is één van de grootste vormen van online criminaliteit volgens experts, maar je hoort er zelden over: advertentiefraude. Jaarlijks verdampen wereldwijd naar schatting tientallen miljarden euro's aan reclamegeld doordat niet menselijke internetgebruikers maar bots op online advertenties klikken.

Online advertentiefraude bestaat al jaren maar werd vroeger vooral gepleegd op 'clickfarms': hallen in lagelonenlanden waar honderden mensen achter computers zitten en fysiek op advertenties klikken óf ruimtes met talloze mobieltjes in rekken waarop advertenties worden ontvangen.

Tegenwoordig maken criminelen gebruik van bots, computerprogramma's die menselijk gedrag nabootsen. Door deze programma's in te zetten, die menselijk klikgedrag steeds beter nadoen, wordt met advertentiefraude steeds meer geld verdiend. "Mondiaal moet je denken aan 50 miljard dollar schade", zegt hoogleraar cybersecurity Michel van Eeten van de TU Delft. "Dan zit je aan de top van de cybercrime-piramide."

'Fraudekoning'

De Russische cybercrimineel Aleksandr Zhukov werd in november in New York veroordeeld tot tien jaar cel voor deze vorm van cybercrime. De zelfbenoemde 'fraudekoning' huurde vanuit eigen land en vanuit Bulgarije bijna 2000 computerservers in Amsterdam en Dallas.

Zijn bende haalde via online flitsveilingen advertenties van grote bedrijven binnen en plaatste die op lege webpagina's. Die pagina's deden zich door een truc voor als grote Amerikaanse uitgevers zoals de New York Times en The Wall Street Journal. Dat heet spoofing. Zhukov liet vervolgens bots op die advertenties klikken. Daarvoor kreeg hij van de advertentienetwerken tenminste zeven miljoen dollar uitgekeerd.