De uitzending van 29 januari

Het oplossen van de wooncrisis en het halen van de klimaatdoelstellingen zijn twee belangrijke doelen in het regeerakkoord. Om die te halen heeft het kabinet grote plannen met het Nederlandse spoornet. Langs het spoor moeten nieuwe woningen komen en het goederenvervoer over het spoor moet flink groeien.

Experts: andere manier van seksuele voorlichting

Er moet bij lessen seksuele voorlichting meer aandacht komen voor 'wensen en grenzen'. Ook zouden de lessen pas in de bovenbouw gegeven moeten worden en moet de overheid meer de regie pakken zodat bepaalde zaken, zoals grensoverschrijdend gedrag, altijd aan de orde komen.

Die oproep doen experts, ruim een week na de tv-uitzending over de misstanden bij The Voice of Holland waar tientallen deelnemers te maken kregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nieuwsuur is bij een les op een middelbare school in Zaandam, waar studenten van buitenaf extra aandacht hebben voor 'wensen en en grenzen.'