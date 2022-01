De uitzending van 28 januari

IS-gevangenissen tikkende tijdbom?

Na bijna een week strijd is er nog steeds veel onduidelijk over de belegerde IS-gevangenis in Noordoost-Syrië. De Koerdische militie SDF zou een deel hebben heroverd. Er zouden ruim 200 jihadisten en 30 bewakers zijn gedood bij de grootschalige uitbraakpoging. Het offensief in en rondom de stad Hasakah wordt beschouwd als de grootste aanval van IS sinds de val van het kalifaat. Onduidelijk is of, en zo ja hoeveel gevangenen zijn ontsnapt. Terreurgroep Islamitische Staat claimde eerder deze week dat er honderden leden waren bevrijd.