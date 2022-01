De uitzending van 27 januari

Hoe kijken Oekraïners naar de Russische dreiging?

De militaire spanningen rondom Oekraïne lopen steeds verder op. Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Charkov, de tweede grootste stad van het land, bij de Russische grens. President Zelensky zei dat die stad bij een inval in handen kan vallen van de Russen. In 2014, na de annexatie van de Krim, probeerden door Moskou gesteunde separatisten, tevergeefs, Charkov ook al onder controle te krijgen. Vooralsnog gaat het leven in de stad gewoon door, ziet Dennekamp.