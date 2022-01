De uitzending van 25 januari

Flinke versoepelingen mét strenge regels

Vanavond geven minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid en premier Mark Rutte opnieuw een persconferentie over de coronasituatie. Verwacht wordt dat ze flinke versoepelingen gaan aankondigen.

Gisteren lekte al uit dat de cultuursector en de horeca vanaf morgen tot 22.00 uur open mogen. Iedereen moet zich dan wel extra goed aan de basisregels houden. Weet het kabinet deze boodschap goed over te brengen, nu de situatie in de ziekenhuizen heel beheersbaar is? We spreken met onze politiek duider Arjan Noorlander, hoogleraar Gezondheidscommunicatie Julia van Weert en publicist Thomas Pueyo, bekend van 'de hamer en de dans'.