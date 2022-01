De uitzending van 24 januari

Serie: de toekomst van de zorg

Morgen kondig het kabinet naar alle waarschijnlijkheid verdere versoepelingen aan op de korte termijn. Maar, ook over de langere termijn wordt inmiddels nagedacht, hoe bereidt Nederland zich voor op leven met corona, of een nieuwe pandemie? De komende dagen kijkt Nieuwsuur met een groep deskundigen alvast naar de lessen uit de huidige pandemie. Moet de zorg bijvoorbeeld anders worden ingericht? En hoe hou je de polarisatie die nu zo voelbaar is, bij een volgende keer in de hand? Vandaag deel 1, over de toekomst van de zorg.