De uitzending van 20 januari

Coronadebat: einde maatregelen in zicht?

RIVM-directeur Jaap van Dissel praat de Tweede Kamer vandaag bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarna is er een Kamerdebat over corona, de eerste met de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

Kunnen Kamerleden zich nog vinden in de maatregelen, zoals de horeca- en cultuursluiting, nu de besmettingscijfers hoog zijn maar de ziekenhuiscijfers (nog) dalen en overduidelijk is dat de omikronvariant minder ziekmakend is dan delta? Politiek duider Arjan Noorlander volgt het debat en praat ons bij.