De uitzending van 19 januari

Het is de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring. Premier Rutte beantwoordt alle vragen die gisteren zijn gesteld. De oppositiepartijen willen onder meer dat het kabinet de bezuinigingen op de jeugd- en verpleegzorg van tafel haalt. Verder hebben ze kritiek op het optreden van Kamervoorzitter Bergkamp. En zowel oppositie als coalitie willen dat er een plan komt om de koopkracht te repareren. Doet Rutte vandaag al toezeggingen? We spreken vanavond politiek duider Arjan Noorlander .

Theaters en musea openen de deuren

Tientallen theaters in heel Nederland protesteren vandaag tegen het coronabeleid. Zalen worden ingericht als kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon, en op de podia wordt vervolgens opgetreden. Ook een aantal musea organiseert acties. Amsterdam, Nijmegen en andere steden zeggen te gaan handhaven omdat de actie in strijd is met de coronamaatregelen. Wij kijken op verschillende plekken mee.