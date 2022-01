De uitzending 18 januari

Debat over regeerakkoord

In de Tweede Kamer begint vandaag het debat over de regeringsverklaring. Premier Mark Rutte zal dan formeel de nieuwe bewindspersonen aan de Kamer voorstellen en de plannen van het nieuwe kabinet uit de doeken doen. Het vertrouwen van de burger zal een belangrijk thema zijn. Alleen de kiezers die afgelopen maart op de VVD stemden, zien het in meerderheid zitten in Rutte IV. Bij alle andere partijen is de groep die weinig tot geen vertrouwen heeft het grootst, bleek uit onderzoek in opdracht van de NOS.