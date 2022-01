De uitzending van 16 januari

Brussel werkt aan twee nieuwe wetten om de macht van Big Tech aan banden te leggen. Ook gebruikers zullen er veel van gaan merken. Niet iedereen wacht geduldig tot het zover is: start-ups spelen in op de groeiende onvrede over de internetgiganten.

Drugs tegen depressies

MDMA, ketamine of psilocybine als medicijn tegen PTSS of een depressie. Psychedelica zijn bezig aan een opmars in Nederland. Zo worden de eerste mensen met een depressie al behandeld met een ketamine-neusspray. De medische wereld is enthousiast, maar waarschuwt ook voor een te snelle en ondoordachte invoering op de markt. We spreken deskundigen en patiënten, onder wie één die zelf experimenteert.