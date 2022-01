De uitzending van 15 januari

Je kon daardoor op veel plekken terecht voor een warme chocolademelk of een vers getapt pilsje. We spreken horecaondernemers en bezoekers, en onze verslaggever is vanavond in Oss, waar horecagelegenheden van plan zijn tot 22.00 uur open te blijven.

Per 1 oktober vorig jaar is online gokken toegestaan in Nederland. Het gevolg: een stortvloed aan reclames. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een verbod op ongerichte gokreclames, maar daar wilde het vorige kabinet nog niet aan. Volgens critici leiden reclames onvermijdelijk tot meer gokverslaafden.

Tonke Dragt heeft 'soms een beetje genoeg' van haar beroemdste boek

In de laatste aflevering in onze serie over de bekendste kinderboekenschrijvers van Nederland gaan we naar de 91-jarige Tonke Dragt. Zij is onlosmakelijk verbonden met haar klassieker De brief voor de koning uit 1962. Dat boek is in 33 landen vertaald en er is een film en een Netflixserie van gemaakt. Ze zegt "soms een beetje genoeg te hebben van altijd weer 'die Brief'".

We spreken Dragt samen met goede vriend en mede-auteur Rindert Kromhout. Met hem publiceerde ze in november toch weer een nieuw boek, dat meteen een succes was. "Wat je nooit in een kinderboek moet doen? Saai zijn! Het is maar net hoe je het vertelt."