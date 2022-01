De uitzending van 13 januari

Kabinet overlegt over omikron en lockdown In het Catshuis praten kabinetsleden vandaag over de coronasituatie. De besmettingscijfers lopen op, maar het aantal ziekenhuisopnames daalt. Morgen is er weer een coronapersconferentie, de eerste van Rutte IV. Gaat het kabinet versoepelen, of blijven de huidige maatregelen van kracht? We blikken vooruit met politiek duider Arjan Noorlander.

Escalatie dreigt in oosten Oekraïne Kan president Vladimir Poetin garanderen dat Rusland zich koest houdt aan de grens met Oekraïne? Daarover is het Westen deze week met Rusland in gesprek. Vooralsnog lijken de onderhandelaars niet veel dichter bij een oplossing te zijn gekomen voor de spanningen. De eisen van Rusland zijn voor de NAVO te hoog. Zo wil het land dat de NAVO zich terugtrekt uit alle landen die in de Koude Oorlog onder de Russische invloedsfeer vielen. Is escalatie nog te voorkomen?