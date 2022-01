De uitzending van 6 januari

Bedreigde en geïntimideerde politici Gisteravond stond een man met fakkel voor de deur bij D66-leider Sigrid Kaag, terwijl hij leuzen uit de complothoek riep over onder meer het WEF. Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma doet al jaren onderzoek naar complottheorieën en de mensen die ze aanhangen. We spreken hem vanavond over de situatie.

Wat is er aan de hand in Kazachstan? Grote onrust in Kazachstan, waar mensen de afgelopen dagen de straat opgingen en overheidsgebouwen bestormden. Bij het herstellen van de orde door de regering lijken tientallen doden te zijn gevallen. De aanleiding van de protesten was een verhoging van de prijs van brandstof lpg, maar daaronder zit een diepere ontevredenheid van de bevolking. We bespreken de situatie - en waarom die ook voor Europa en Nederland van belang is - met Bob Deen van het Clingendael Instituut.

