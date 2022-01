De uitzending van 5 januari

Wat zegt de situatie in Groot-Brittannië?

"We kunnen onze scholen en winkels open houden en we kunnen een manier vinden om met dit virus te leven", zegt de Britse premier Boris Johnson. Hij denkt een lockdown in Groot-Brittannië te kunnen voorkomen. We kijken vanavond naar de situatie in Groot-Brittannië en wat we daarvan kunnen leren over de omikron-variant.