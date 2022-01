De uitzending van 4 januari

Er leven enkele tienduizenden ongedocumenteerde arbeidsmigranten in Nederland. Ze werken in het illegale circuit, bijvoorbeeld als hulp n de huishouding. Maar door de coronacrisis raken veel mensen hun werk kwijt. Vooral vrouwen komen hierdoor in de knel en voelen zich gedwongen de illegale prostitutie in te stappen. Met alle gevolgen van dien.

Een jaar na de bestorming van het Capitool

Donderdag is het precies een jaar geleden dat het Capitool in de VS werd bestormd. Wat bezielde de bestormers? We spreken journalist Ford Fischer, die op 6 januari alles filmde en midden tussen de meute stond. Ook ontmoeten we Andy Meehan uit Bucks County. Uit die county kwamen op 6 januari relatief veel Trump-supporters naar DC. Meehan regelde de bussen voor hen. En Lorenzo Vidino, hij staat aan het hoofd van het Center for Cyber & Homeland Security en deed onderzoek naar de bestormers en hun motieven.