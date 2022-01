Heb niet te veel hoop op afschaffing maatregelen, zegt OMT-lid Bonten

Volgende week beslist het kabinet of de lockdown wordt verlengd na 14 januari. We moeten er in ieder geval niet op rekenen dat alle maatregelen verdwijnen, zegt OMT-lid Marc Bonten in Nieuwsuur.

Vrijdag komen hij en de andere experts van het OMT bij elkaar om te praten over een nieuw advies voor het kabinet. "Het is wel heel kort dag om over de afschaffing van alle maatregelen te gaan spreken", zegt Bonten. "Ik denk dat mensen er ook niet te veel hoop op moeten hebben dat dat ons advies zal zijn."