De uitzending van 3 januari

Het gesprek met formateur Mark Rutte is de laatste stap in de benoemingsprocedure van nieuwe ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet. Vandaag voert Rutte gesprekken met vijf aanstaande ministers en één staatssecretaris. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag.

Kinderen volgende week weer naar school?

Vandaag beslist het kabinet of de scholen na de langere kerstvakantie op 10 januari weer open kunnen. De vraag is het OMT de coronasituatie gunstig genoeg vindt voor een heropening. Het besluit wordt daarna genomen voor het hele onderwijs, dus van basisonderwijs tot aan de universiteiten. En wanneer is er voldoende informatie beschikbaar over de impact van het omikronvirus om de huidige maatregelen tegen het licht te houden?