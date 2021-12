De uitzending van 29 december

In de noodopvang in Gorinchem komen vandaag de eerste asielzoekers aan. De Zuid-Hollandse stad is een van de vijf gemeenten die zijn verplicht om asielzoekers op te vangen, omdat er volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol anders een acute noodsituatie dreigt te ontstaan vanwege een tekort aan locaties. Maar is er wel een juridische basis voor de procedure die door het kabinet is gevolgd bij het aanwijzen van noodopvang voor asielzoekers?

Op pad met de Taliban

Het was misschien wel dé nieuwsgebeurtenis van dit jaar: de razendsnelle opmars en de machtsovername door de Taliban in Afghanistan. Verslaggever Zainab Hammoud volgde dit jaar de situatie in het land en sprak Afghanen vanuit Nederland, via WhatsApp. Nu, aan het einde van het jaar, is ze naar Afghanistan gereisd. Met een lokaal team gaat Hammoud op pad met Talibanleden. Zij vertellen over hun ideeën met het land. En wij filmen ook als zij dat liever niet hebben.