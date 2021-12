De uitzending van 28 december

Hoe proportioneel is de lockdown? Uit angst voor de nieuwe omikronvariant is Nederland op slot gegaan. Nog steeds weten de experts niet of dat de juiste beslissing was. Vandaag komt het RIVM met de nieuwste weekcijfers. Ondertussen overweegt België een vaccinatieplicht en verscherpt Frankrijk de coronamaatregelen: vanaf 15 januari voert het land een vaccinatiepas in. Negatieve tests zijn dan niet meer voldoende om toegang te krijgen tot een evenement of horecagelegenheid.

Verzet tegen sluiten hartcentra kinderen Er is flink wat verzet tegen het besluit van demissionair minister Hugo de Jonge die wil dat de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden stoppen met kinderhartchirurgie. De zorg wordt overgeheveld naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam. De minister kiest hiervoor omdat chirurgen volgens hem zo hun kennis en kunde voor de specialistische operaties beter op peil kunnen houden. In politiek Den Haag en in de medische wereld is de verontwaardiging groot.