Deze ondernemers haalden de Kerst niet

Het zou een topweek voor de horeca en het midden- en kleinbedrijf moeten worden. Maar voor het tweede jaar op rij verloopt de kerstperiode rampzalig voor veel ondernemers.

De huidige lockdown gooit roet in het eten. Geen recordomzet met Kerst, maar een gedwongen stop en dreigend faillissement. Daarom is het restaurant van Remco nu niet gevuld met gasten, maar met verhuisdozen. En hij is natuurlijk niet de enige ondernemer in nood.

Hoe is het om - vlak voor Kerst - je bedrijf te stoppen waar je je ziel en zaligheid in hebt gelegd? En welk risico loop je als je toch doorgaat met ondernemen?

