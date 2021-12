De uitzending van 19 december

Peter R. de Vries wist dat hij gevaar liep

De eerder dit jaar omgekomen misdaadverslaggever Peter R. de Vries was zich er zeer van bewust dat hij gevaar liep vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces. "Iedereen die hem helpt loopt gevaar", vertelt De Vries in een nog niet uitgezonden vraaggesprek met Nieuwsuur dat enkele maanden voor zijn overlijden werd opgenomen. In overleg met de familie laat Nieuwsuur zondagavond enkele fragmenten uit het interview zien.

Royce de Vries, de zoon van Peter, is vanavond te gast en reageert op het interview.